Ягр: время в «Авангарде» было красивым, я не хотел возвращаться в НХЛ

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр вспомнил о выступлении за омский «Авангард». Бывший форвард «ястребов» прибыл на матч регулярного чемпионата с КХЛ с «Ак Барсом», приуроченный к юбилею омского хоккея.

«Когда я услышал, что в этом году у «Авангарда» юбилей, то сразу принял приглашение. 70 лет — это много, это большая история. Рад, что могу стать частью этой истории. Когда в 2005 году я подписал контракт с «Авангардом», то ничего не знал о городе и клубе. Но это было красивое время в моём хоккее, я даже не хотел возвращаться в НХЛ, но в итоге вернулся.

Тяжело было приехать в Россию. Легко было пролететь напрямую из Праги, но пришлось добираться до Турции, оттуда в Москву. Я хотел быть здесь. Когда мне было 18 лет и я уехал из родного Кладно, то всё время думал, что надо вернуться и помочь родному клубу. Я не думаю о работе в КХЛ, так как все мои мысли связаны с родным городом», — передаёт слова Ягра корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.