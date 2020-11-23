Ягр: время в «Авангарде» было красивым, я не хотел возвращаться в НХЛ

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр вспомнил о выступлении за омский «Авангард». Бывший форвард «ястребов» прибыл на матч регулярного чемпионата с КХЛ с «Ак Барсом», приуроченный к юбилею омского хоккея.
«Когда я услышал, что в этом году у «Авангарда» юбилей, то сразу принял приглашение. 70 лет — это много, это большая история. Рад, что могу стать частью этой истории. Когда в 2005 году я подписал контракт с «Авангардом», то ничего не знал о городе и клубе. Но это было красивое время в моём хоккее, я даже не хотел возвращаться в НХЛ, но в итоге вернулся.
Тяжело было приехать в Россию. Легко было пролететь напрямую из Праги, но пришлось добираться до Турции, оттуда в Москву. Я хотел быть здесь. Когда мне было 18 лет и я уехал из родного Кладно, то всё время думал, что надо вернуться и помочь родному клубу. Я не думаю о работе в КХЛ, так как все мои мысли связаны с родным городом», — передаёт слова Ягра корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 ноября 2020
-
19:14
-
19:03
-
18:56
-
18:46
-
18:40
-
18:35
-
17:51
-
17:17
-
17:01
-
16:31
-
16:21
-
15:58
-
15:41
-
15:28
-
15:11
-
14:58
-
14:43
-
14:19
-
14:00
-
13:56
-
13:36
-
13:29
-
13:18
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:39
-
12:20
-
11:50
-
11:30
-
10:59
-
10:38
-
09:58
-
09:30
-
08:43