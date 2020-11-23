Заварухин — 5:1 с ЦСКА: настраивались как на рядовой матч, заработали нужные два очка

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:1).
«Хорошая, нужная победа. Было больше времени подготовиться к матчу, чем у ЦСКА. Мы здорово сыграли. Прежде всего в обороне, на контратаке. Сегодня сработало большинство. Мы подготовились к этому матчу, ребята молодцы. Нужные два очка в копилку.
«Сибирь» не обыгрывала ЦСКА в гостях с 2010 года? Эту информацию не держал в голове. Настраивались как на рядовой матч. Видели таблицу, нам нужны очки в каждом матче. Здорово, что сегодня победили. Ребята выполнили установку на игру и забили хорошие голы.
Пошло ли на пользу поражение от Казани? Не думали об этом, уже забыли тот матч. Знали, что ЦСКА – лидер по третьему периоду, также что они мощно начинают. Были готовы к этому.
Илья Морозов отправился в фарм-клуб, чтобы больше прогрессировать. Думаю, эта поездка даст ему толчок к дальнейшему росту. Он немного остановился в росте», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 23 ноября 2020
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