Хартли: «Авангард» хотел показать классную игру своим бывшим игрокам. Победу посвящаем им

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0).

«Отличная работа всей команды, каждый игрок внёс свой вклад. Шикарно начали, отличный первый период был. Мы хотели показать классную игру всем бывшим игрокам «Авангарда», которые пришли сегодня на матч в качестве гостей. Они прокладывали дорогу омскому хоккею, и сегодняшнюю победу мы посвящаем им.

Будущее Эмиля Гарипова? Он приболел, за несколько дней до выезда прихватил вирус. Только сейчас начал тренироваться. У нас три шикарных вратаря, ребята ладят между собой и понимают ситуацию, но я тренер, и я не решаю будущего игроков.

Я разговаривал с Ягром в своём кабинете в течение нескольких минут. Думаю, что и к ребятам он заходил. Видел, что он общался с Секачем и Грубецем, но я думаю, что и с остальными парнями он пообщался», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.