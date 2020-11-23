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Лукоянов — о поражении 0:3: в такой хоккей «Ак Барс» обычно не играет

Лукоянов — о поражении 0:3: в такой хоккей «Ак Барс» обычно не играет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3).

«Наверное, первый период совсем не получился, играли безобразно что в атаке, что в обороне. «Авангард» забил две шайбы, а мы ничего не создали. Затем соперник спокойно играл по счёту, мы перестроились во втором периоде, создавали моменты, но не реализовали их. В такой хоккей «Ак Барс» обычно не играет, какой мы показали сегодня.

Энергии нам не хватило только в первом периоде, а во втором мы двигались даже лучше «Авангарда». Инициатива была у нас, мы владели шайбой, играли у них в зоне. Только в первом периоде мы сонные катались, друг о друга разбивались», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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