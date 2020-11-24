Евгений Малкин опроверг начало переговоров с руководством «Питтсбурга» о новом контракте

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался относительно своего будущего, в частности о слухе, что он якобы хочет продлить договор ещё на три сезона. Соглашение Малкина с американским клубом действует до 2022 года.
«Я не знаю, откуда пошла эта информация про три года. Кто её запустил? У меня пока не было разговора с руководством «Питтсбурга» о новом контракте. Может быть, он произойдёт после этого сезона, когда у меня останется последний год, и будет можно вести переговоры. А оставшиеся два года — это приличный срок. Надо играть в хоккей, а там как сложится. Просто не знаю, откуда пошёл такой слух. Если руководство «Питтсбурга» реально планирует так поступить, это будет здорово», — цитирует Малкина пресс-служба официального сайта НХЛ.
В минувшем сезоне россиянин был признан лучшим игроком «Пингвинз» в пятый раз в карьере. Рекордсменами клуба по количеству наград являются член Зала славы Марио Лемье (12) и капитан команды Сидни Кросби (8).
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