Найт: перерыв пошёл на пользу «Авангарду». Все сумели отдохнуть и физически, и морально

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0).
«Очень хорошая игра получилась. Все компоненты здорово сработали. И нападающие шикарно действовали, и защитники, и Шимон Грубец тоже был хорош. Поэтому такая хорошая командная победа, хорошая командная работа.
Все ребята улучшают свою игру и всё время совершенствуются. Нам пошёл на пользу тот перерыв, который был. Мы все сумели отдохнуть и физически, и морально. Сейчас мы все вникли в систему и в раздевалке атмосфера замечательная. Поэтому всё идёт хорошо.
Ягр? После матча мне с ним поговорить не удалось. Откровенно говоря, мы с ним играли вместе, когда я был во «Флориде». Там мы и познакомились», — цитирует Найта пресс-служба клуба.
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