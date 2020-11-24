КХЛ дисквалифицировала защитника ЦСКА Класа Дальбека за удар коленом в матче с «Сибирью»

КХЛ дисквалифицировала защитника ЦСКА Класа Дальбека на один матч за удар коленом в матче регулярного чемпионата с «Сибирью» (1:5).
В концовке первого периода защитник ЦСКА получил дисциплинарный штраф — удаление до конца матча за удар в колено форварду Евгению Чесалину. Новосибирцам удалось реализовать большинство во втором периоде — отличился Микаэль Руохомаа.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: ЦСКА – «Сибирь». Время – 17:52. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Класа Дальбека по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в пресс-релизе КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 24 ноября 2020
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
12:00
-
11:47
-
11:21
-
11:10
-
11:02
-
10:40
-
10:21
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:02
-
07:59
-
01:43
- 23 ноября 2020
-
23:46
-
23:38
-
23:21
-
22:58
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:31
-
22:29
-
22:16
-
22:13
-
21:57
-
21:46
-
21:38
-
21:01