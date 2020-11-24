КХЛ дисквалифицировала защитника ЦСКА Класа Дальбека за удар коленом в матче с «Сибирью»

КХЛ дисквалифицировала защитника ЦСКА Класа Дальбека на один матч за удар коленом в матче регулярного чемпионата с «Сибирью» (1:5).

В концовке первого периода защитник ЦСКА получил дисциплинарный штраф — удаление до конца матча за удар в колено форварду Евгению Чесалину. Новосибирцам удалось реализовать большинство во втором периоде — отличился Микаэль Руохомаа.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: ЦСКА – «Сибирь». Время – 17:52. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Класа Дальбека по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в пресс-релизе КХЛ.

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