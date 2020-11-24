Дэнфорт — о Подольске: убиваем время, болтаемся по городу. Пытаемся разнообразить жизнь
Форвард «Витязя» Джастин Дэнфорт рассказал об адаптации в КХЛ и занятиях в свободное время.
«Мне кажется, я хорошо адаптируюсь в КХЛ. В этом мне очень помогают партнёры по звену – Маттиас Теденбю и Каспарс Даугавиньш. Они многому научили меня за этот сезон. Мы заряжаемся друг от друга энергией и хорошо играем вместе. Всегда можно сыграть лучше. Теперь, когда мы как следует разыгрались и прервали серию поражений, всё должно быть в порядке.
Я живу в Подольске. Все зарубежные игроки проводят время вместе. В выходные, например, в теннис играли. Просто убиваем время, болтаемся по городу. Недавно на стрельбище ездили пострелять. В общем, пытаемся как-то разнообразить жизнь и сделать её интересной», – цитируют Дэнфорта «Известия».
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