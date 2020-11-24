Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дэнфорт — о Подольске: убиваем время, болтаемся по городу. Пытаемся разнообразить жизнь

Дэнфорт — о Подольске: убиваем время, болтаемся по городу. Пытаемся разнообразить жизнь
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Витязя» Джастин Дэнфорт рассказал об адаптации в КХЛ и занятиях в свободное время.

«Мне кажется, я хорошо адаптируюсь в КХЛ. В этом мне очень помогают партнёры по звену – Маттиас Теденбю и Каспарс Даугавиньш. Они многому научили меня за этот сезон. Мы заряжаемся друг от друга энергией и хорошо играем вместе. Всегда можно сыграть лучше. Теперь, когда мы как следует разыгрались и прервали серию поражений, всё должно быть в порядке.

Я живу в Подольске. Все зарубежные игроки проводят время вместе. В выходные, например, в теннис играли. Просто убиваем время, болтаемся по городу. Недавно на стрельбище ездили пострелять. В общем, пытаемся как-то разнообразить жизнь и сделать её интересной», – цитируют Дэнфорта «Известия».

Новые лица из-за границы. Кто из легионеров-дебютантов должен выстрелить в сезоне КХЛ
Финская замена Умарку в «Салавате», снайперская надежда «Витязя», скандальный канадец в ЦСКА и чемпионы мира в «Динамо» и «Магнитке».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020