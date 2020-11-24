Епанчинцев: в «Динамо» Шипачёв ведёт всю игру, у нас в «Югре» звено более сбалансировано

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал действия тройки нападения Тертышный — Берлев — Пилипенко, на счету которого в этом сезоне 81 очко — 34 шайбы и 47 результативных передач.
«С болельщиками не поспоришь, звено Берлева ведёт команду за собой, показывает лидерский хоккей практически во всех матчах турнира. Эти связки мы увидели ещё в прошлом сезоне, но затем Кирилл Пилипенко на полгода отправился в „Адмирал“ к Сергею Светлову, а Никита Тертышный вернулся в родной „Трактор“ к Анвару Гатиятулину. Тем не менее руководству „Югры“ летом удалась работа на трансферном рынке, и звено Антона Берлева мы всё-таки сформировали.
Но нужно понимать, что одной тройкой матчи не выигрываются. У нас хорошая глубина атаки — все звенья приносят результат. О Тертышном, Берлеве, Пилипенко сейчас много говорят, но эти разговоры не должны отвлекать от дела. Весной ребятам нужно показать в „Югре“ свой лучший хоккей и только затем читать о себе в прессе.
Можно ли их сравнить со звеном Шипачёва? Трудно сравнивать лиги, но статистика говорит, что названные звенья идут шаг в шаг. Наверное, в «Динамо» Вадим Шипачёв, как центральный, всё-таки ведёт всю игру, у нас звено, скажем так, более сбалансировано. Вообще, ВХЛ по своему уровню старается догонять КХЛ, в этом сезоне у нас очень много игроков с кахаэловскими именами. Отметил бы и плотность «вышки», всё-таки в КХЛ есть определённое деление между группой лидеров и аутсайдеров. С этой точки зрения в ВХЛ всё ровнее», — цитирует Епанчинцева Russia-Hockey.
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