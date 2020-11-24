Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Куньлуня» Смит: был интерес из клубов НХЛ, но скорее теоретический

Голкипер «Куньлуня» Смит: был интерес из клубов НХЛ, но скорее теоретический
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит прокомментировал возвращение в китайский клуб КХЛ.

«Был интерес из некоторых клубов НХЛ, но скорее теоретический. Потому что до сих пор никто не знает, начнётся там сезон или нет. А если начнётся, то когда. Все в неведении. А мне очень хотелось играть в хоккей, и получилось, что КХЛ — единственная серьёзная лига, где регулярный сезон стартовал и продолжается по расписанию, несмотря на все сложности, которые вносит пандемия.

Поэтому я с радостью присоединился к «Куньлуню». Единственное, опять же из-за бюрократических формальностей, смог прибыть в расположение команды всего несколько дней назад и провёл пока не так много тренировок», — приводят слова Смита «Известия».

Не сыгравший ни одного матча за «Трактор» Вячеслав Лещенко продолжит карьеру в «Куньлуне»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020