Голкипер «Куньлуня» Смит: был интерес из клубов НХЛ, но скорее теоретический

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит прокомментировал возвращение в китайский клуб КХЛ.

«Был интерес из некоторых клубов НХЛ, но скорее теоретический. Потому что до сих пор никто не знает, начнётся там сезон или нет. А если начнётся, то когда. Все в неведении. А мне очень хотелось играть в хоккей, и получилось, что КХЛ — единственная серьёзная лига, где регулярный сезон стартовал и продолжается по расписанию, несмотря на все сложности, которые вносит пандемия.

Поэтому я с радостью присоединился к «Куньлуню». Единственное, опять же из-за бюрократических формальностей, смог прибыть в расположение команды всего несколько дней назад и провёл пока не так много тренировок», — приводят слова Смита «Известия».