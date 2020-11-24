Голкипер «Куньлуня» Смит: был интерес из клубов НХЛ, но скорее теоретический
Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит прокомментировал возвращение в китайский клуб КХЛ.
«Был интерес из некоторых клубов НХЛ, но скорее теоретический. Потому что до сих пор никто не знает, начнётся там сезон или нет. А если начнётся, то когда. Все в неведении. А мне очень хотелось играть в хоккей, и получилось, что КХЛ — единственная серьёзная лига, где регулярный сезон стартовал и продолжается по расписанию, несмотря на все сложности, которые вносит пандемия.
Поэтому я с радостью присоединился к «Куньлуню». Единственное, опять же из-за бюрократических формальностей, смог прибыть в расположение команды всего несколько дней назад и провёл пока не так много тренировок», — приводят слова Смита «Известия».
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