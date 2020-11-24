Ягр: не стал бы играть в КХЛ, потому что уровень хоккея здесь слишком высокий

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр объяснил, почему не стал бы сейчас играть в Континентальной хоккейной лиге.

«Из России предложений нет. Да и я бы не стал играть в КХЛ, потому что уровень хоккея здесь слишком высокий и пришлось бы очень много тренироваться, а я к этому не готов. В Чехии же всем известно, что я готов играть только в одной команде, которой, собственно, и владею. Есть вероятность того, что начну играть за другой клуб, но придётся совмещать.

Просто хочется заниматься своим делом. Если желание трудиться пропадает, то это подобно смерти. Такова жизнь. Если кто-то думает, что я уже отыграл своё в молодости и больше не буду ничего делать, поскольку заработал достаточно, то он ошибается. Ты не будешь счастлив, когда уйдёшь на покой. Да, можно уйти в отпуск месяцев на пять-шесть, но после этого станет просто скучно. Всегда нужно иметь дело, которым хочется заниматься», — цитирует Ягра «RT на русском».