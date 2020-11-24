Форвард «Локомотива» Ткачёв: с ранних лет привык, что называют по имени-отчеству

Капитан «Локомотива» Владимир Ткачёв рассказал, как складывается его сосуществование в информационном пространстве с форвардом СКА Владимиром Ткачёвым.

«Да вроде и не путали никогда. Разве что фотографии под статьями иногда ставили не того, когда надо. Ну и ещё один случай был, когда где-то на выезде попросили расписаться на карточке, а там другой Ткачев. Значит, надо говорить: «Эдуардович забил» или «Саныч отдал». Так будет проще. Зато с ранних лет привык, что называют по имени-отчеству», – цитирует Ткачёва пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач при восьми минутах штрафного времени.