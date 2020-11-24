Экс-форвард «Металлурга» Юхо Ламмикко подписал контракт с «Флоридой»

24-летний нападающим Юхо Ламмикко подписал двусторонний контракт с «Флоридой Пантерз», информирует официальный сайт клуба НХЛ. Ранее контракт с финским хоккеистом расторг магнитогорский «Металлург».
Ламмикко в сезоне-2019/2020 выступал в чемпионате Финляндии за «Кярпят», в 57 матчах записав на свой счёт 51 (22+29) очко при показателе полезности «+30» и 48 минутах штрафного времени.
В межсезонье финский нападающий перешёл в уральский клуб. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ в 22 матчах забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи при полезности «+2» и 8 минутах штрафного времени.
Юхо регулярно выступает за сборную Финляндии. В составе национальной команды выиграл чемпионат мира 2019 года. На мировом первенстве принял участие в семи матчах и не отметился результативными действиями.
- 24 ноября 2020
-
20:54
-
20:31
-
20:19
-
19:53
-
19:43
-
18:59
-
18:48
-
18:22
-
17:23
-
17:08
-
16:51
-
16:22
-
15:59
-
15:22
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:20
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
12:00
-
11:47
-
11:21
-
11:10
-
11:02
-
10:40
-
10:21
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
09:02
-
09:00