Экс-форвард «Металлурга» Юхо Ламмикко подписал контракт с «Флоридой»

24-летний нападающим Юхо Ламмикко подписал двусторонний контракт с «Флоридой Пантерз», информирует официальный сайт клуба НХЛ. Ранее контракт с финским хоккеистом расторг магнитогорский «Металлург».

Ламмикко в сезоне-2019/2020 выступал в чемпионате Финляндии за «Кярпят», в 57 матчах записав на свой счёт 51 (22+29) очко при показателе полезности «+30» и 48 минутах штрафного времени.

В межсезонье финский нападающий перешёл в уральский клуб. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ в 22 матчах забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи при полезности «+2» и 8 минутах штрафного времени.

Юхо регулярно выступает за сборную Финляндии. В составе национальной команды выиграл чемпионат мира 2019 года. На мировом первенстве принял участие в семи матчах и не отметился результативными действиями.