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Гол Провольнева помог «Северстали» обыграть «Витязь»

Гол Провольнева помог «Северстали» обыграть «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» обыграла подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Это пятый проигрыш подмосковного клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома встретится с петербургским СКА, а «Витязь» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 26 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2020, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Дергачёв (Даугавиньш) – 20:26' (4x5)   1:1 Морозов (Провольнев) – 37:57' (5x5)   2:1 Провольнев (Вовченко, Петунин) – 57:43' (5x4)
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