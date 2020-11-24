Гол Провольнева помог «Северстали» обыграть «Витязь»

«Северсталь» обыграла подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Это пятый проигрыш подмосковного клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома встретится с петербургским СКА, а «Витязь» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 26 ноября.