Знарок: после забитых голов «Спартак» действовал неправильно, снова не пошло большинство

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:3).
«Мы начали неплохо, но не забивали, поэтому в перерыве надо было вносить изменения. После забитых голов действовали неправильно. В таких ситуациях надо действовать более серьёзно. Не пошло снова большинство, но у нас сейчас не играют те, кто его ведёт. В частности, Ганзл, Юсе. Да, наверное, и старались разыграть до верного именно потому, что долго не могли реализовать лишнего. Есть травмированные, заболевшие, но серия матчей через день продолжается. Завтра отдохнём», — приводит слова Знарка пресс-служба лиги.
Это четвёртое поражение «южан» кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома 26 ноября встретится с ЦСКА, а «Спартак» 29 ноября в Нур-Султане — с «Барысом».
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