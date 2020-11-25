Ковалёв: скоро придётся выпускать целую пятёрку одних вратарей, чтобы меньше пропускать

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:4).

«Никаких впечатлений от игры не осталось. Сколько мы не говорим, каждую игру нас губят удаления. Неплохо играли, создавали моменты. Но глупые удаления портят игру. В чём причина серии поражений? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ищем сами эту причину. Может, я дал игрокам мало времени на отдых. Те же хоккеисты, но результат другой.

Ребятам всегда тяжело играть в таком режиме: это третий матч за четыре дня. Старались вливать свежие силы. Лещенко хорошо вписался в состав. Джереми Смит приехал всего неделю назад, тренировался всего пару раз. Считаю, что он достойно играл. Но соперник бросил сегодня более сорока раз. Нам скоро придётся выпускать целую пятёрку одних вратарей, чтобы меньше пропускать», — цитирует Ковалёва пресс-служба КХЛ.