Скудра: если честно, то и сам до конца не понимаю, что происходит в этом сезоне в КХЛ

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра объяснил, почему команда оказалась на последнем месте в регулярном чемпионате КХЛ.



«Знаете, если честно, то я и сам до конца не понимаю, что происходит в этом сезоне. Только мы, «Йокерит» и немножко «Барыс» болели в ходе чемпионата, остальные переболели до старта первенства или в его самом начале. И когда тебя болезнь накрывает уже в игровой отрезок, ты вынужден из 60 дней 40 пропустить — я не знаю, что такое максимум в такой ситуации. У меня просто не хватает слов.



На 40 дней команда уходит у тебя из рук — возвращать на высокие места в турнирной таблице в таком состоянии очень непросто, и здесь нет однозначных ответов, что нужно сделать «так и так». Их просто и не может быть в такой ситуации.



В первую очередь нам на данный момент не хватает физических кондиций, чтобы мы могли играть очень быстро, как, например, с «Куньлунем». В то же время в игре с китайским клубом самым слабым нашим моментом были действия в меньшинстве, и эта проблема преследует нас весь сезон. Начали мы неплохо, но потом случился провал, и мы до сих пор не можем оклематься, из-за некоторых мелочей постоянно пропускаем, когда играем в неполном составе. Это наряду с физическим состоянием команды ключевой компонент, который нам надо улучшать», — приводят слова Скудры «Известия».

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