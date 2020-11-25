Арзамасцев — о 1:5: не стоит сильно забивать себе голову такими неудачами

Защитник «Автомобилиста» Захар Арзамасцев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:5).

«Комментировать особо нечего. Плохо подготовились к игре, непонятно почему. Сегодня «Торпедо» нас полностью переиграло. Первые два периода у нас вообще шансов не было. Может быть, сыграл фактор домашних стен и болельщиков. Но никакие причины и обстоятельства с нас вины за такое поражение не снимают. Назвать ударом по репутации это нельзя, впереди ещё много матчей, в которых мы можем реабилитироваться. Не стоит сильно забивать себе голову такими неудачами. Главное понять причины, почему это произошло.



Тяжело оценить своё состояние после длительного перерыва, но раз ставят в состав, значит должен быть готов играть. Понятно, что форму можно набирать только через игры. Тренировки тренировками, но игры — это совсем другое. Пока тяжеловато, игрового чутья немного не хватает», — цитирует Арзамасцева пресс-служба КХЛ.