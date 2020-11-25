Ставровский — о кадровых изменениях: ничего сказать не могу, вопрос не ко мне

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5).

«К сожалению, болезнь третьего периода пока вылечить не удаётся. Два периода действуем неплохо, третий уступаем, отсюда такой результат, не можем добиться победы. Когда владели преимуществом, не хватило мастерства для того, чтобы реализовать созданные моменты.

Кадровые изменения? Ничего сказать не могу, вопрос не ко мне», — цитирует Ставровского пресс-служба КХЛ.

Вчера, 24 ноября, «Сочи» расторг контракты со шведскими форвардами Маркусом Нильссоном и Линусом Юханссоном. Оба хоккеиста пополнили состав черноморской команды в прошлое межсезонье, и этот сезон был дебютным для них в КХЛ.