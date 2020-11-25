Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ставровский — о кадровых изменениях: ничего сказать не могу, вопрос не ко мне

Ставровский — о кадровых изменениях: ничего сказать не могу, вопрос не ко мне
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5).

«К сожалению, болезнь третьего периода пока вылечить не удаётся. Два периода действуем неплохо, третий уступаем, отсюда такой результат, не можем добиться победы. Когда владели преимуществом, не хватило мастерства для того, чтобы реализовать созданные моменты.

Кадровые изменения? Ничего сказать не могу, вопрос не ко мне», — цитирует Ставровского пресс-служба КХЛ.

Вчера, 24 ноября, «Сочи» расторг контракты со шведскими форвардами Маркусом Нильссоном и Линусом Юханссоном. Оба хоккеиста пополнили состав черноморской команды в прошлое межсезонье, и этот сезон был дебютным для них в КХЛ.

«Сочи» расторг контракты со шведскими форвардами Нильссоном и Юханссоном
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020