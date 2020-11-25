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Марьямяки — о разгроме «Динамо»: звено О'Нилла закрыло тройку Шипачёва

Марьямяки — о разгроме «Динамо»: звено О'Нилла закрыло тройку Шипачёва
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (6:1).

«Знали, что нас ждёт хороший матч. В целом команда сыграла великолепно. Не знаю, как правильно ответить на вопрос, как мы изменились в матчах с московским «Динамо» с нашего поражения в плей-офф. Думаю, что мы просто улучшаем свою игру. Роль Брайана О’Нилла в нашей команде огромная – большинство, меньшинство, равные составы. Его звено закрыло тройку Шипачёва у «Динамо», — цитирует Марьямяки пресс-служба КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард финского клуба Брайан О'Нилл, в его активе один гол и три результативные передачи. По дублю в составе победителей на счету Ииро Пакаринена и Ессе Йоэнсуу. Единственный гол у «Динамо» забил Вячеслав Кулёмин.

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