Капустина — о ЖХЛ: недоброжелатели-сексисты могут только за глаза гадости говорить

Бронзовый призёр женского чемпионата мира по хоккею Александра Капустина рассказала об отношении мужчин к её выбору вида спорта.

«В интернете диванные эксперты пишут: «Чего эти курицы по льду катаются, пускай борщи варят». И это я ещё корректно передаю их слова. Недоброжелатели-сексисты могут только за глаза гадости говорить. Зачем-то они хотят унизить женщину, отметить её второсортность, что она не больше чем домохозяйка. Но в личном общении я с хейтерством не сталкивалась. Люди, которых встречаю, наоборот, восторгаются хоккеистками.

Многие мужчины скептически относятся к женскому хоккею, когда приходят в него из мужского: «Женский хоккей? Что это? Какая-то шутка?» Александр Семак (спортивный директор «Агидели») говорил в интервью, что сначала тоже так относился, но вскоре изменил своё мнение, потому что увидел, как девчонки выкладываются на тренировках, какие они целеустремлённые, что они пашут больше мужиков. Нам, женщинам, в любой сфере приходится работать больше, чтобы достичь успеха.

Главный тренер СКИФа Владимир Голубович тоже сначала не знал, как относиться к женскому хоккею, но затем полюбил его. Девушкам нельзя делать силовые приёмы, поэтому они демонстрируют умный, скоростной, комбинационный хоккей. Если к ЖХЛ будет больше внимания со стороны СМИ, то популярность женского хоккея продолжит расти», — цитирует Капустину пресс-служба официального сайта ЖХЛ.