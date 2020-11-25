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Юров попал в заявку «Магнитки» на матч с «Ак Барсом». Место в воротах займёт Кошечкин

Юров попал в заявку «Магнитки» на матч с «Ак Барсом». Место в воротах займёт Кошечкин
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» объявил состав на домашнюю встречу с казанским «Ак Барсом», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».

Встречу пропустят нападающие Юрий Платонов и Семён Кошелев. На их места вызваны форварды Архип Неколенко и Данила Юров.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Яковлев — Сёмин, Песонен — Расмуссен— Бек;
  • Пашнин — Минулин, Карпов — Прохоркин — Плотников;
  • Николаев — Земчёнок, Мозякин — Нестрашил — Чибисов;
  • Хлыстов — Юров, Потехин — Неколенко — Швырёв.

Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» обыграла «Металлург». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

«Северсталь» в гостях уверенно обыграла магнитогорский «Металлург»
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