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Кормье и Минулин сошлись в драке в матче между «Магниткой» и «Ак Барсом»

Кормье и Минулин сошлись в драке в матче между «Магниткой» и «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Патрис Кормье и защитник магнитогорского «Металлурга» Артём Минулин подрались.

На 16-й минуте встречи канадский форвард казанцев применил зрелищный силовой приём против игрока обороны магнитогорцев Михаила Пашнина. Артёму Минулину это не понравилось. Защитник подъехал к Патрису Кормье, после чего между игроками случилась драка. Канадец завалил россиянина. После этого судьи разняли хоккеистов, каждому из которых выписали по пятиминутному удалению.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Встреча между «Металлургом» и «Ак Барсом» проходит в эти минуты на «Арене-Металлург». После первого периода казанцы ведут в счёте 1:0.

Билялов начнёт матч с магнитогорским «Металлургом». Он выйдет в старте впервые с октября
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