Кормье и Минулин сошлись в драке в матче между «Магниткой» и «Ак Барсом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Патрис Кормье и защитник магнитогорского «Металлурга» Артём Минулин подрались.



На 16-й минуте встречи канадский форвард казанцев применил зрелищный силовой приём против игрока обороны магнитогорцев Михаила Пашнина. Артёму Минулину это не понравилось. Защитник подъехал к Патрису Кормье, после чего между игроками случилась драка. Канадец завалил россиянина. После этого судьи разняли хоккеистов, каждому из которых выписали по пятиминутному удалению.

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Встреча между «Металлургом» и «Ак Барсом» проходит в эти минуты на «Арене-Металлург». После первого периода казанцы ведут в счёте 1:0.