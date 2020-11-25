Вратарь «Нефтехимика» Иванников был заменён на 11-й минуте после четырёх шайб «Салавата»

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Иванников пропустил четыре шайбы и был заменён на 11-й минуте гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым».



Уже на первой минуте встречи Александр Алексеев с передач Дмитрия Кугрышева и Александра Кадейкина вывел уфимцев вперёд. Спустя четыре минуты Ильдар Шиксатдаров сравнял счёт. Через 30 секунд Алексеев оформил дубль. Спустя ещё четыре минуты Сакари Маннинен увеличил преимущество. На 11-й минуте Филип Ларсен забросил четвёртую шайбу уфимцев. После этого Иванников был заменён на Константина Барулина.

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После двух периодов «Салават Юлаев» выигрывает со счётом 4:2.