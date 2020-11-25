Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лямся — о ситуации с арендой Алексеева: менеджмент «СЮ» работает, сложно комментировать

Лямся — о ситуации с арендой Алексеева: менеджмент «СЮ» работает, сложно комментировать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал ситуацию с арендованным из клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» защитником Александром Алексеевым.

«Держу ли в уме тот вариант, что Алексеев по контракту с «Салаватом» в любой момент может уехать за океан? Конечно. Наш менеджмент всегда работает, посмотрим, что будет дальше. Алексеев отлично играет, нас всё устраивает. Мне сложно комментировать ситуацию, потому что непонятно, когда начнётся сезон НХЛ», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

Напомним, что уфимский «Салават Юлаев» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 6:2. Дубль в составе победившей команды оформил Александр Алексеев.

Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020