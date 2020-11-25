Лямся — о ситуации с арендой Алексеева: менеджмент «СЮ» работает, сложно комментировать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал ситуацию с арендованным из клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» защитником Александром Алексеевым.



«Держу ли в уме тот вариант, что Алексеев по контракту с «Салаватом» в любой момент может уехать за океан? Конечно. Наш менеджмент всегда работает, посмотрим, что будет дальше. Алексеев отлично играет, нас всё устраивает. Мне сложно комментировать ситуацию, потому что непонятно, когда начнётся сезон НХЛ», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».



Напомним, что уфимский «Салават Юлаев» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 6:2. Дубль в составе победившей команды оформил Александр Алексеев.

Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду