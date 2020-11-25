Илья Воробьёв: в матче с «Ак Барсом» «Металлург» наработал больше, чем на одно очко
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги матча с казанским «Ак Барсом» (2:3 Б).
«Кубковая, хорошая встреча. Думаю, мы наработали больше, чем на одно очко. Но, к сожалению, довольствуемся только этим», — приводит слова Воробьёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, магнитогорский «Металлург» в серии буллитов уступил казанскому «Ак Барсу». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Это третий подряд проигрыш магнитогорского клуба. Команда Ильи Воробьёва потерпела восьмое поражение в десяти последних встречах и десятое — в последних четырнадцати матчах регулярного чемпионата КХЛ.
«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»
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