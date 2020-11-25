Квартальнов прокомментировал безголевую серию Кормье. Он не забивает уже 15 матчей подряд

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями о безголевой серии нападающего Патриса Кормье. Форвард не забивает уже 15 матчей кряду.



«Что не получается у Кормье? Ну смотрите, стало забивать звено с Виктором Тихоновым в большинстве. Мы сейчас где-то отодвинули его от большинства, но будем смотреть и будем его привлекать. Но, опять же, мы говорили о меньшинстве. Мы очень много играем в меньшинстве, и он у нас играет там ключевую роль, делает для команды больше полезного. А не забивает… Наверняка хочет забить, ведь все хотят забивать. Но надо потерпеть», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Металлурга».



Напомним, казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:2.

«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»