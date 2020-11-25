Источник: у лучшего бомбардира СКА Ткачёва возникло недопонимание с Романом Ротенбергом
У нападающего санкт-петербургского СКА Владимира Ткачёва появились сложности во взаимоотношениях с вице-президентом клуба Романом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Отмечается, что недопонимание с главой штаба — причина того, что у Ткачёва в последних матчах снизилось игровое время.
В начале сезона 25-летний форвард нередко проводил на льду больше 20 минут. В частности, 20 сентября в матче с «Торпедо» (2:1) он сыграл 27 минут и 5 секунд.
В ноябре Ткачёв ни разу не сыграл больше 15 минут, а в последней встрече, с нурсултанским «Барысом» (4:3), провёл на льду 13 минут и 39 секунд.
В 23 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нападающий забросил 9 шайб и отдал 12 результативных передач. Ткачёв является лучшим бомбардиром СКА.
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