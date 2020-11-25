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Билялов — о травме: за полтора месяца успел восстановиться и хорошо подготовился физически

Билялов — о травме: за полтора месяца успел восстановиться и хорошо подготовился физически
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).

«За полтора месяца я успел восстановиться и хорошо подготовился физически. Занимался с тренером. Что касается матча,

«Металлург» сегодня тоже очень хотел победить, играл за тренера, бился, вёл в счёте. Вообще, мы обменялись сегодня случайными голами. В овертайме моменты были как у нас, так и у них», — приводит слова Билялова пресс-служба КХЛ.

Последний раз голкипер до матча с «Металлургом» играл 10 октября — во встрече с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).

Напомним, казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:2. Билялов отразил 30 бросков по воротам, а также совершил четыре сейва в буллитной серии.

«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»
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