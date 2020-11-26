Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В лагере молодёжной сборной Канады выявлены случаи заражения коронавирусом

В лагере молодёжной сборной Канады выявлены случаи заражения коронавирусом
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Молодёжная сборная Канады приостанавливает подготовку к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон.

«После получения положительных результатов тестирования на COVID-19, молодёжная сборная Канады, включая всех игроков, тренеров и персонал, отправляется на 14-дневный карантин. Все мероприятия в лагере приостановлены до 6 декабря», — информирует источник.

Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе молодёжной сборной Канады.

Напомним, что молодёжная сборная России соберётся в УТЦ «Новогорск» 29 ноября, где после соблюдения всех карантинных мер приступит к тренировкам. В программе сбора – занятия на льду и в тренажёрном зале.

13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют контрольные матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.

ИИХФ отменила все турниры 2021 года, кроме четырёх. Общее число отменённых турниров — 18
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020