В лагере молодёжной сборной Канады выявлены случаи заражения коронавирусом

Молодёжная сборная Канады приостанавливает подготовку к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон.
«После получения положительных результатов тестирования на COVID-19, молодёжная сборная Канады, включая всех игроков, тренеров и персонал, отправляется на 14-дневный карантин. Все мероприятия в лагере приостановлены до 6 декабря», — информирует источник.
Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе молодёжной сборной Канады.
Напомним, что молодёжная сборная России соберётся в УТЦ «Новогорск» 29 ноября, где после соблюдения всех карантинных мер приступит к тренировкам. В программе сбора – занятия на льду и в тренажёрном зале.
13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют контрольные матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.
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