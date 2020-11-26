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Скудра — о будущем Зырянова: четыре гола в шести матчах. Несложное решение для нас

Скудра — о будущем Зырянова: четыре гола в шести матчах. Несложное решение для нас
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3).

«Тяжёлое поражение, в первом периоде две контратаки и два гола в наши ворота. Ребята смогли вернуться в игру, вторую половину матча контролировали, много моментов было, в принципе неплохо двигались. После нашего второго гола встали и начали друг на друга смотреть. Тяжело проигрывать, когда по статистике переигрываешь соперника, такие были у нас уже матчи дома в этом сезоне. Тяжело принять такие поражения.

Пробный контракт Глеба Зырянова? В шести матчах четыре гола, думаю, несложное решение для нас. Глеб сыграл так, как мы от него ожидали», — цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.

Скудра: если честно, то и сам до конца не понимаю, что происходит в этом сезоне в КХЛ
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