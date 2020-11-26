Доус: рад, что получилось как-то отыграться за промахи в предыдущем матче

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).
«Игра была равная, в первом периоде наш темп был получше, а во втором мы сбились. Думаю, повлияла пауза в матче на просмотр нашей отменённой второй шайбы. Соперник потом быстро забил, там тоже была пауза на просмотр, это немножко сбило ритм. Но мы собрались, бились, чтобы отыграться и в овертайме могли забить. Здорово, что победили на буллитах.
Приятно в первую очередь побеждать и что получилось как-то отыграться за промахи в предыдущем матче. Мои голы в ворота Кошечкина? Ко мне удачно пришла шайба после розыгрыша – получилось выехать почти на пятак и прицельно бросить. Я довольно часто играл против этого вратаря, у нас были хорошие матчи, вообще я рад, что получилось забить пару раз», — цитирует Доуса пресс-служба казанского клуба.
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