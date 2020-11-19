Европа в истерике. Лукашенко сравнили с Гитлером, а ЧМ могут отдать Канаде

Пока правление ИИХФ заседает, европейская пресса палит по Беларуси из всех орудий, не стесняясь в выражениях.

«Вряд ли ИИХФ вытащит голову из песка относительно Беларуси»

Обозреватель шведского портала Hockey Sverige Монс Карлссон призвал европейские хоккейные федерации поддержать бойкот проведение чемпионата мира по хоккею в Минске.

«Такой хоккей нам не нужен!» Чемпионат мира под угрозой срыва из-за событий в Беларуси Неужели президент Лукашенко лишит мир и второго хоккейного ЧМ?

«Говорят, что политика и спорт несовместимы. Я видел фразу председателя Шведской хоккейной ассоциации Андерса Ларссона, который говорил, что его организация не проводит никакой внешней политики. Но знаешь, что, Андерс? Именно это ты и делаешь, просто политика скрыта за спортивным мероприятием. Твой коллега в Беларуси Дмитрий Басков, например, очень близок к Лукашенко, и, как говорят, был зрителем того, как одного из протестующих забили до смерти.

У хоккея и всех национальных федераций теперь есть шанс поступить правильно. Более того, есть возможность перевернуть ситуацию в свою пользу. Мы больше никогда не сможем называть мировой спорт «движением». Это многомиллиардная отрасль, движимая экономическими интересами и ничем иным. Но диктатура, где постоянно нарушаются права людей, а спорт используется в политических целях — это совсем другое. В конечном итоге это большая угроза для спорта.

В хоккее сейчас своя «спортивная стирка». Когда весь хоккейный мир закрылся из-за пандемии, в Беларуси продолжали играть как ни в чём ни бывало. Лукашенко сказал, что спорт и особенно хоккей — лучшее лекарство от вируса. Но спорт, и особенно хоккей — лучшее лекарство и от постоянно негативного имиджа, который существует у него и его страны. Понятны причины, по которым ФИФА, ИИХФ и другие федерации проводят соревнования в Беларуси, России, Катаре и других сомнительных странах — они гарантируют невероятные условия, а спорт расширяет свою аудиторию.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

«Спортивная стирка» — это старый приём, когда спортивное мероприятие используется для укрепления репутации или бренда во всём мире. Здесь нет ничего нового. Адольф Гитлер уже делал такое на берлинской Олимпиаде 84 года назад. Аргументы в пользу проведения ЧМ-2021 в Беларуси — всё та же старая чушь», — считает Карлссон.

Его шеф-редактор Уффе Бодин настроен более пессимистично.

«Как никогда важно противостоять фашистским диктаторам, которые пытаются добиться легитимности своей власти, благодаря спортивным событиям. Но, несмотря на всё, у меня мало надежды, что ИИХФ вытащит голову из песка относительно Беларуси», — отметил Бодин в своём «твиттере».

ЧМ отдадут Канаде?

«Из Минска приходит много ужасных новостей. Очереди из людей около мемориала известного художника. Толпы ОМОНа топчут цветы и надгробные свечи. Слезоточивый газ прямо в лицо пожилой женщине. В ноябре во всём жилом районе отключили воду и отопление, потому что жители устроили слишком много митингов протеста. Народное восстание длится больше ста дней.

Если чемпионат мира, вопреки всему, пройдёт в «пузыре насилия» Лукашенко, каждой хоккейной команде придётся играть на льду из замёрзшей крови. Все средства хороши, чтобы положить конец насилию», — пишет обозреватель Aftonbladet Инга-Лина Линдквист.

«Внешний мир резко отреагировал на победу Лукашенко на выборах в августе. Президент Франции Макрон потребовал отставки, Великобритания и Канада ввели санкции, и, вполне вероятно, что Канада выиграет проведение чемпионата мира, — делится неожиданным инсайдом обозреватель Expressen Магнус Нюстрём. — В Швеции всё пока довольно тихо. Председатель шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон пока не хочет говорить о бойкоте, говоря, что нельзя смешивать хоккей и политику.

Одним из немногих политиков в Швеции, кто громко протестует, являлась Карин Эрнлунд — член правоцентристской партии, но теперь к ней присоединились и либералы Фредрик Мальм и Карин Карлсбро. Они уже написали письмо в ИИХФ, заявляя, что в Беларуси нельзя проводить чемпионат мира. Карлсбро выступила с инициативой в Европейском парламенте, организовав сбор подписей с требованием перенести чемпионат. Фредерик Мальм направил запрос министру спорта Швеции Аманде Линд, чтобы получить ответ о том, как правительство относится к проведению чемпионата мира по хоккею в Минске».

Фазель спокоен — решение пока не принято

Заседание правления ИИХФ ещё не закончено — оно будет продолжаться до пятницы, но, судя по всему, никаких кардинальных решений ведомство Рене Фазеля принимать не будет. Швейцарец уже дал пространные комментарии о том, то в Беларуси действительно есть проблемы, но статус чемпионата мира пока никак не пересмотрен.

Рене Фазель Фото: РИА Новости

«Отчеты, которые мы получили в результате анализа группы экспертов, вызвали серьезные обсуждения в Совете ИИХФ, — сказал президент ИИХФ Рене Фазель. — В Беларуси возникают проблемы, к которым мы должны относиться серьёзно, потому что существует значительный риск того, что текущие проблемы в Минске, позиция правительства Латвии, и пандемия окажут значительное влияние на 2021 год и чемпионат мира в Минске и Риге.

Этот турнир является самым важным активом ИИХФ и поддерживает многое из того, что мы делаем. Пока невозможно гарантировать, что чемпионат мира действительно может состояться или будет какое-то другое решение. На основании представленного отчета ИИХФ задается вопросом, можно ли проводить турнир в Минске и Риге, если текущая ситуация останется такой же, как сейчас. Но в равной степени ИИХФ не может быть поставлена ​​в положение, в котором она не сможет провести чемпионат мира. Нам потребуется больше времени, чтобы рассмотреть ситуацию и принять решение о наилучшем курсе действий. Мы возьмем то, что узнали, вернемся к оргкомитетам и правительствам и найдем лучший путь вперед для ИИХФ и ее членов», — заявил Фазель.