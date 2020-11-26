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Тарасов: «Динамо» получило хороший щелчок по носу. Такие матчи тоже нужны

Тарасов: «Динамо» получило хороший щелчок по носу. Такие матчи тоже нужны
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

«Четвёртый раз играем с Ярославлем в этом году, поэтому соперники друг друга уже хорошо знают. Да, все три матча мы проиграли с одинаковым счётом, при этом вели в счёте каждый раз. Всегда чего-то не хватало. Сегодня необходимо учесть ошибки и сыграть строго и на результат.

1:6 в последнем матче с «Йокеритом»? Получили хороший щелчок по носу, так скажем. Игра у нас не задалась с самого начала. Проиграли в одну калитку. Такие матчи тоже нужны в какой-то степени. Сегодня необходимо хорошо сыграть, чтобы забыть игру в Финляндии. Нужно играть строго, не терять концентрацию и забросить на одну шайбу больше», — цитирует Тарасова пресс-служба московского клуба.

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