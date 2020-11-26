Зернов: после матча Ягр был нарасхват, поэтому я не успел подойти к нему

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0) и рассказал о несостоявшейся встрече с Яромиром Ягром.

«Все ребята чувствовали особую ответственность за результат. Торжественности придавал ещё и тот факт, что мы, наконец, сыграли при зрителях. Сколько можно играть без болельщиков на трибунах? А здесь новый, большой дворец, люди на трибунах. В матче с «Ак Барсом» мы поняли, как соскучились по зрителям. Ощущали их поддержку, они давали нам больше эмоций, создавали атмосферу праздника. Мы старались выиграть матч для них.

Успел ли пообщаться с Ягром? К сожалению, нет. Когда он спустился к нам после игры, Яромир был нарасхват. Поэтому я не успел подойти к нему», — цитирует Зернова пресс-служба КХЛ.