Зернов: после матча Ягр был нарасхват, поэтому я не успел подойти к нему

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0) и рассказал о несостоявшейся встрече с Яромиром Ягром.
«Все ребята чувствовали особую ответственность за результат. Торжественности придавал ещё и тот факт, что мы, наконец, сыграли при зрителях. Сколько можно играть без болельщиков на трибунах? А здесь новый, большой дворец, люди на трибунах. В матче с «Ак Барсом» мы поняли, как соскучились по зрителям. Ощущали их поддержку, они давали нам больше эмоций, создавали атмосферу праздника. Мы старались выиграть матч для них.
Успел ли пообщаться с Ягром? К сожалению, нет. Когда он спустился к нам после игры, Яромир был нарасхват. Поэтому я не успел подойти к нему», — цитирует Зернова пресс-служба КХЛ.
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