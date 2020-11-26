Секач: никто на меня в раздевалке не замахивался, это выдумки

Нападающий омского «Авангарда» Иржи Секач отреагировал на слухи о конфликте с одноклубником Эмилем Гариповым.

«Помню ту игру с московским «Динамо». Конечно, ничего такого не было, никто на меня не замахивался. Эмиль после овертайма махнул клюшкой в борт, но это просто эмоции. В раздевалке вообще ничего не было. Это выдумки», — сказал Секач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за конфликта хоккеиста с Секачем «Авангард» намерен обменять Гарипова в другой клуб. Сообщалось, что после матча с «Динамо» (2:3 ОТ) голкипер в раздевалке замахнулся на чешского форварда.

Сегодня, 26 ноября, Гарипов попал в заявку «Авангарда» на матч с хабаровским «Амуром» (4:2) в качестве запасного вратаря. Это его первое появление в составе клуба с 1 ноября.