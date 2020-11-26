Секач: никто на меня в раздевалке не замахивался, это выдумки

Нападающий омского «Авангарда» Иржи Секач отреагировал на слухи о конфликте с одноклубником Эмилем Гариповым.
«Помню ту игру с московским «Динамо». Конечно, ничего такого не было, никто на меня не замахивался. Эмиль после овертайма махнул клюшкой в борт, но это просто эмоции. В раздевалке вообще ничего не было. Это выдумки», — сказал Секач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за конфликта хоккеиста с Секачем «Авангард» намерен обменять Гарипова в другой клуб. Сообщалось, что после матча с «Динамо» (2:3 ОТ) голкипер в раздевалке замахнулся на чешского форварда.
Сегодня, 26 ноября, Гарипов попал в заявку «Авангарда» на матч с хабаровским «Амуром» (4:2) в качестве запасного вратаря. Это его первое появление в составе клуба с 1 ноября.
- 26 ноября 2020
-
21:47
-
21:24
-
21:17
-
20:45
-
20:43
-
20:28
-
20:22
-
19:28
-
19:25
-
18:56
-
18:47
-
18:15
-
17:55
-
17:41
-
16:54
-
16:37
-
16:27
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:56
-
14:27
-
14:00
-
13:55
-
13:20
-
13:04
-
12:45
-
12:26
-
12:00
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:41
-
10:30
-
10:08