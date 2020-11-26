Кравец — о матче с «Динамо» Мн: были ошибки, но я доволен игрой «Витязя»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Матч получился интересным, боевым, счёт менялся, были какие-то удаления. В сегодняшней встрече я доволен игрой командой. Ребята выстояли две минуты втроём. Проигрывали, достали соперника, вели, но, к сожалению, в концовке не смогли отстоять ворота в меньшинстве. А в целом была хорошая, командная игра, были, конечно, ошибки небольшие, но они всегда есть. Кто не работает, тот их не делает. Конечно, пять минут большинства, вот здесь нужно решать однозначно.

Какой момент стал переломным в сегодняшнем матче? Самое последнее удаление. Я ещё раз могу сказать, что это хоккей и борьба, нельзя удаляться, тем более за пять минут до конца. Всё-таки нужно играть без удалений. Поэтому пропущенный этот гол, конечно, он немножко не вовремя и обиден. Но в целом нужно играть дальше, концентрация, чтобы была и в овертайме, конечно, меняться так нельзя, когда игроки соперника не меняются. Здесь ошибка, но это опять же игра.

Игра Ежова? На протяжении последних трёх матчей Илья очень здорово играет и сегодняшняя игра также показала, что он держит команду в тонусе, и она ему доверяет и верит, что в обороне не теряет. Вот сегодня игра три на пять, в последние минуты он вытащил шайбу из пустых ворот, достаточно тяжёлые сэйвы были. Я думаю, что Илья отыграл отлично», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.