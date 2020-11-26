Линдберг: хочу быть человеком, влияющим на результат «Динамо». Я должен больше забивать

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

«Мы очень медленно начали сегодняшний матч, и соперник напирал с первых минут, но очень здорово, что продолжали играть до самого конца. В третьем периоде начали больше давить и смогли довести матч до победы.

Мы не разговаривали с Яшкиным об игре в третьем периоде. Нам просто сказали, что Дима переведён в наше звено. Я так понимаю, что этот ход был сделан, чтобы встряхнуть игру. И мы начали сразу играть.

Моя игра в нынешнем сезоне? Я не сказал бы, что моя игра сильно изменилась в последних матчах. Просто, когда ты очень долго не забиваешь, то начинаешь больше бросать по воротам и больше выкладываться. Становишься энергичнее на льду. Я хочу быть человеком, который будет влиять на результаты моей команды. Безусловно, я должен делать вклад в игру и больше забрасывать.

Нет большой проблемы с кем играть в одном звене – с Пулккиненом или российскими игроками. Тарасов прекрасно владеет английским языком, и это очень сильно помогает в общении. К тому же на льду один язык – хоккейный. Мы прекрасно друг друга понимаем и нам очень нравится играть в одном звене», — передаёт слова Линдберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.