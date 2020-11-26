Аверин: «Локомотив» не имеет права так играть
Нападающий «Локомотива» Егор Аверин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4 ОТ).
«Два периода хорошо играли, вели игру. Потом успокоились, и пошли удаления. Конечно, мы не имеем права так играть. Надо доводить такие матчи до победы. Причина многочисленный удалений? Не хватило концентрации и нас наказали. Надо было выходить и каждую смену играть концентрированно.
В принципе ничего не поменялось после паузы, просто сезон длинный, и бывают в том числе и такие моменты. Нужно их перебороть. Будем исправляться – другого выхода нет. Удачу нужно заработать. Если будем продолжать работать, она к нам вернётся», — передаёт слова Аверина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило «Локомотив» в овертайме
- 26 ноября 2020
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