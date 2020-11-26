Яшкин: Линдберг – мастер своего дела. После его гола появилась дополнительная энергия

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

«Думаю, очень важная игра для нас. Показали характер, заслужили два очка. Что тут больше говорить? Всё было как обычно. Хорошо, что другие ребята забили, и мы добились победы. Игроки «Локомотива» хорошо катаются, система у них хорошая. Тяжело проходить их оборону. Непросто забивать.

Сегодня у нас ничего не получалось два периода. Одна непонятная шайба залетела, Линди (Оскар Линдберг. – Прим. «Чемпионата») удачно подставил, и у всех появилась дополнительная энергия. Слава богу, додавили их. Оскар – мастер своего дела. Даже если я с ним не играю, я наблюдаю за ним и знаю, чего от него ждать. Проблем не было.

Камбэк с «Локомотивом» после трёх поражений со счёта 2:0? Я тоже про это вспомнил. Такой хоккей, так получается. Может, сегодня они немного расслабились, а мы забили две подряд в большинстве.», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.