Плющев: посоветовал бы Бучневичу внимательно изучить правила

Бывший тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал высказывание нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» бывшего игрока «Северстали» и СКА Павла Бучневича о судействе в матче череповчан и петербуржцев (2:3).
«Игроки не имеют права комментировать судейство, тем более что права на Бучневича принадлежат СКА. Что касается удалений в этом матче, хотелось бы напомнить Бучневичу два эпизода, в которых «армейцы» совершенно справедливо были наказаны судьями двухминутными удалениями. Одно из них было за задержку игры.
При счёте 1:2 Неволин зацепил Ткачёва — чистые две минуты. Первая и третьи шайбы СКА были заброшены в равных составах. Было ещё и удаление Вовченко. Когда лайнсмены зафиксировали чистое положение вне игры, 28-й номер череповчан отреагировал очень эмоционально, откинув шайбу после свистка, что не имел права делать. Однако этот момент судьи не зафискировали. Его эмоции захлестнули, и он вступил в перепалку с арбитром Кулаковым. Этого ни один арбитр никогда не простит в любой лиге — НХЛ, КХЛ, ВХЛ, МХЛ и т.д. Поэтому лидер «Северстали» должен предъявить претензии себе, а команда — ему, что он подвёл в концовке матча. А Бучневичу посоветовал бы внимательно изучить правила и регламент лиг и, где он играет», — сказал Плющев «Чемпионату».
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