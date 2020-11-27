Марьямяки: защитники «Йокерита» стали лучше играть после ухода Лехтонена

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3).

«Результат негативный. У нас было очень много шансов, особенно в первом и третьем периодах. Вратарь соперников был сегодня просто великолепен. Кроме результата матча, ничего плохого про эту игру я не могу сказать.

Конечно, такой игрок, как Микко Лехтонен, – это большая потеря. Но после его ухода наши защитники стали лучше играть. Микко хочу пожелать только самого хорошего», — цитирует Марьямяки пресс-служба КХЛ.

Это третья победа нижегородского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 29 ноября дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Йокерит» 28 ноября в Подольске — с местным «Витязем».