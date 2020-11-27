Антон Белов: мы живём в новой реальности. Все команды КХЛ подравнялись

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).

«Матч для нас очень сложно складывался. Команда с хорошим тренерским почерком, очень интересный, быстрый хоккей с хорошими контратаками. По счёту было видно, что первые два периода у нас не очень получались. Хорошо, что не бросили играть, проявили характер в третьем периоде, смогли отыграться и одержать победу.

В принципе сезон очень интересный, все команды подравнялись, и нет такого, что какая-то команда выходит и сминает соперника. Мы сейчас в новой реальности живём, каждый день сюрпризы. Посмотрите, как играют другие команды, не угадать, кто выиграет. Конечно, СКА настроен только на победу, хотим выигрывать каждый матч. Но нужно уважать соперника в первую очередь, поэтому бьёмся, и игры очень сложные, проявляем характер», – цитирует Белова пресс-служба «армейского» клуба.