Вице-президент Hockey Canada: МЧМ — очень строгий «пузырь», турниру пока ничто не угрожает

Вице-президент федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Дин Макинтош прокомментировал возможную опасность для проведения молодёжного чемпионата мира в Эдмонтоне в свете недавних случаев заболевания коронавирусом в «пузыре» сборной Канады.
«Проведению МЧМ ничто не угрожает, наша позиция пока остаётся прежней — турнир будет безопасным. Наш план состоял в том, чтобы создать охраняемую среду и в Ред-Дире, где идёт тренинг-кемп сборной Канады. Все игроки прилетели коммерческими рейсами. А меры в Эдмонтоне будут намного более строгими, потому что всех будут рассматривать как прилетевших из других стран. Команды поместят на карантин за семь дней до отъезда в Эдмонтон и протестировать. После прилёта команды снова сядут на самоизоляцию на пять дней и будут проведены ежедневные тесты.
Также будет создано приложение, которое будет позволят отслеживать, где человек находится внутри «пузыря». Возможно, это покажется чрезмерным, но наша цель — убедиться, что все находятся в безопасной среде. Кроме того любой, у которого будет положительный результат на коронавирус после 29 ноября, не сможет принять участие в МЧМ», — приводит слова Макинтоша TVA Sports.
- 27 ноября 2020
-
15:36
-
15:00
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:36
-
13:10
-
13:00
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:37
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:57
-
10:33
-
10:30
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:11
-
08:45
-
08:39
-
08:31
-
00:00
- 26 ноября 2020
-
23:54
-
23:20
-
23:15
-
23:03
-
22:52
-
22:48
-
22:39
-
22:34