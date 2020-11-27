Вице-президент Hockey Canada: МЧМ — очень строгий «пузырь», турниру пока ничто не угрожает

Вице-президент федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Дин Макинтош прокомментировал возможную опасность для проведения молодёжного чемпионата мира в Эдмонтоне в свете недавних случаев заболевания коронавирусом в «пузыре» сборной Канады.

«Проведению МЧМ ничто не угрожает, наша позиция пока остаётся прежней — турнир будет безопасным. Наш план состоял в том, чтобы создать охраняемую среду и в Ред-Дире, где идёт тренинг-кемп сборной Канады. Все игроки прилетели коммерческими рейсами. А меры в Эдмонтоне будут намного более строгими, потому что всех будут рассматривать как прилетевших из других стран. Команды поместят на карантин за семь дней до отъезда в Эдмонтон и протестировать. После прилёта команды снова сядут на самоизоляцию на пять дней и будут проведены ежедневные тесты.

Также будет создано приложение, которое будет позволят отслеживать, где человек находится внутри «пузыря». Возможно, это покажется чрезмерным, но наша цель — убедиться, что все находятся в безопасной среде. Кроме того любой, у которого будет положительный результат на коронавирус после 29 ноября, не сможет принять участие в МЧМ», — приводит слова Макинтоша TVA Sports.