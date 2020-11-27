Новиков — о возможном обмене Сошникова: каждый игрок сам пишет свою судьбу

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию, что «Салават Юлаев» готовит обмен лучшего снайпера команды в прошлом сезоне нападающего Никиты Сошникова.



«Не могу сказать, что я пристально следил за Никитой, но в таких ситуациях у каждого — своя правда. Это не первый и не последний случай, когда хоккеисту кажется, что тренер его как-то обижает, а тренер считает, что сам игрок недоволен тренером. Как это часто бывает, здесь наверняка обоюдная вина. Я всегда говорил, что очень важно попасть к «своему» тренеру, для игрока это большое счастье и удача.



Мы очень много теряем из-за специфического отношения тренера к хоккею и хоккеистам. Просто массу игроков теряем, начиная с детского хоккея, и заканчивая тем, что происходит наверху. Это наша основная проблема сейчас. Обязательно надо смотреть на участие агентов в различных ситуациях. Сегодня очень много факторов, которые могут негативно влиять на развитие хоккеиста.



В любом случае, я убеждён, что к этому надо относиться спокойно. А каждый игрок должен понимать, что он сам пишет свою судьбу», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

И. Григоренко: даже если Сошникова не будет в «Салавате», свет клином на нём не сошёлся