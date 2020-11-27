Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков оштрафован за симуляцию
Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков получил денежный штраф за симуляцию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром» (4:2).
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Амур». Время – 36:20. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова наказание по п. 4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ — подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 29 ноября в Мытищах сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар».
«Авангард» дома обыграл хабаровский «Амур», Найт набрал три очка
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