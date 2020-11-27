Вратарь «Куньлуня» Шикин оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 47 бросков

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Куньлуня» Дмитрий Шикин, он оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 47 бросков.

Автором единственного гола стал защитник «Куньлуня» Лев Стариков. Он застал врасплох голкипера «Сибири» Харри Сятери броском с нулевого угла.

Китайский клуб прервал серию из девяти проигрышей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 29 ноября дома встретится с омским «Авангардом», а «Сибирь» 1 декабря в Новосибирске — со «Спартаком».