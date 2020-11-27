Ковалёв: уровень игроков «Куньлуня» позволяет играть весь матч в четыре звена

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0).

«Очень тяжёлая и очень нужная для команды победа, для того, чтобы снова обрести уверенность, которая была до перерыва. Думаю, ребятам стало понятней, как выполнять план на игру. Но сегодня выполнили его не полностью. Провалили второй период, соперник мог воспользоваться нашими ошибками. Если их избежать – будут победы, будет уверенность в своих силах.

Пытаемся весь матч играть в четыре звена, поскольку уровень игроков позволяет это делать. Но усталость иногда даёт о себе знать. Плюс – команда не имела возможности проходить в этом составе предсезонку, и какие-то элементы приходится отрабатывать в игре. Как состояние Сэма Лёфквиста? Пока не знаю, его увезли в больницу на обследование», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.