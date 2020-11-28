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Дацюк набрал 23 очка в 22 матчах сезона. За 43 встречи прошлой «регулярки» — 22 очка

Дацюк набрал 23 очка в 22 матчах сезона. За 43 встречи прошлой «регулярки» — 22 очка
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (1:5).

На 51-й минуте встречи российский форвард отыграл одну шайбу екатеринбургской команды. Счёт к тому моменту был уже 4:0 в пользу московской команды.

Теперь в активе 42-летнего форварда 23 (7+16) очка в 22 матчах сезона-2020/2021. За весь прошлый сезон Дацюк набрал 22 (5+17) очка в 43 встречах регулярного чемпионата.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, сегодня московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 5:1.

«Автомобилист» потерпел пятое поражение кряду, с крупным счётом проиграв ЦСКА
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