Дацюк набрал 23 очка в 22 матчах сезона. За 43 встречи прошлой «регулярки» — 22 очка
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (1:5).
На 51-й минуте встречи российский форвард отыграл одну шайбу екатеринбургской команды. Счёт к тому моменту был уже 4:0 в пользу московской команды.
Теперь в активе 42-летнего форварда 23 (7+16) очка в 22 матчах сезона-2020/2021. За весь прошлый сезон Дацюк набрал 22 (5+17) очка в 43 встречах регулярного чемпионата.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, сегодня московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 5:1.
«Автомобилист» потерпел пятое поражение кряду, с крупным счётом проиграв ЦСКА
- 28 ноября 2020
-
19:14
-
18:50
-
18:30
-
18:20
-
18:03
-
18:00
-
17:44
-
17:33
-
17:20
-
17:11
-
16:56
-
16:11
-
15:44
-
15:33
-
15:16
-
14:41
-
13:46
-
13:25
-
12:50
-
12:03
-
11:45
-
11:32
-
10:55
-
10:08
-
09:53
-
09:41
-
08:47
-
08:37
-
08:28
- 27 ноября 2020
-
23:49
-
23:41
-
23:27
-
22:56
-
22:46
-
21:57
Партнерский контент