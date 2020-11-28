Крикунов: Яшкина не красит удаление за удар по стеклу. Надо держать себя в руках

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Амуром» (3:2).



«К сожалению, в том матче потеряли Брюквина, а сегодня потеряли ещё и Кулёмина. Поставили в заявку двух молодых хоккеистов — Тринеева и Дидковского, чтобы они у нас поиграли. Но тут игра пошла очень плотная, поэтому ребятам совсем мало сыграли. Дали им немного попробовать, они чуть потерялись, да ещё и центра для них не было. Пришлось перейти на игру в три звена и четыре пары защитников, практически весь матч так и отыграли. Сложно. Четвёртый матч через день, сил много уходит. Слава богу, выиграли.



Наверное, и сил уже не было держать инициативу, потому что в предыдущем матче проигрывали (0:3) и пришлось собирать все силы, чтобы в конце вытаскивать матч. Хорошо, болельщики здорово нас поддерживали. Приятно играть, когда они помогают команде.



К тому же пошли удаления. В конце матча пришлось втроём играть, получили гол в наши ворота. Большое напряжение влечёт за собой ошибки. Но удаления… Вряд ли у Яшкина была «рыбка», когда его выгнали. Но его не красит удаление за удар по стеклу, там вопросов нет, это правильное удаление. Надо держать себя в руках», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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